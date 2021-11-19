В школе на Кировоградщине невакцинированные учителя устроили бойкот и травят коллег

Фото: из открытых источников

Учителя учебно-воспитательного комплекса "Александрийский коллегиум" на Кировоградщине, невакцинированные от COVID-19, отказываются выполнять приказ об отстранении от работы и травят коллег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам директора учреждения Натальи Малышевой, вакцинированные настроили детей против других учителей, которые выходят на замену, и приглашают на уроки неизвестную женщину, которая представляется юристом.

Юристка якобы защищает интересы учителей, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса.

Конфликт между руководством коллегиума и учителем истории Ларисой Лысюк начался с того, что администрация заведения была вынуждена вызвать полицию, чтобы остановить урок отстраненной педагога.

Учительница заявила, что никакого приказа не видела и назвала представителей полиции "преступной группировкой".

Сейчас отстраненные учителя продолжают не только ходить в школу, но и посещать уроки, на которых их временно заменяют коллеги, снимают их на видео, выкладывают в соцсети и ведут прямые эфиры.

Руководство нарушители обзывают оскорбительными словами.

Правоохранителей в школу вызвали дважды: первый раз - на урок Ларисы Лысюк, во второй – когда в школу пришла правозащитница.

"А что нам было делать? Силой вытащить учительницу из урока мы не можем. Говорим, выйдите, она не выходит. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми", – поделилась директор.

Малышева говорит, что учителя рассказывают "то о Боге, то о сатане". А недавно даже заявили, что подали в суд на директора, бывшего мэра города и на 5 президентов Украины за "подделку государственного герба".

Из-за отсутствия прививок в учебном заведении отстранено 5 человек: 3 учителей и 2 технических работников.

Сама Лариса Лысюк обвиняет директора в том, что из-за ее приказа об отстранении она может умереть "голодной смертью".