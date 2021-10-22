16:55  22 жовтня
Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
08:05  22 жовтня
На Донбасі зафіксували 4 порушення: російські окупанти гатили з заборонених мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 16:42 52

На Кіровоградщині затримали групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у підприємців

22 жовтня 2021, 16:42 52
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Кіровоградській області правоохоронці затримали учасників угруповання, яке займалося вимаганням грошей з громадян, у тому числі представників малого бізнесу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До складу банди входив контрактник одного з правоохоронних органів України", - йдеться у повідомленні.

Оперативники задокументували декілька фактів вимагання "данини" з місцевого підприємця. У разі відмови йому погрожували вбивством.

Співробітники СБУ затримали організатора і двох активних учасників групи на передачі грошей від потерпілого.

Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці.

розслідування затримання Кіровогрдаська область правоохоронці підприємство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua