На Кіровоградщині затримали групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у підприємців
У Кіровоградській області правоохоронці затримали учасників угруповання, яке займалося вимаганням грошей з громадян, у тому числі представників малого бізнесу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
До складу банди входив контрактник одного з правоохоронних органів України", - йдеться у повідомленні.
Оперативники задокументували декілька фактів вимагання "данини" з місцевого підприємця. У разі відмови йому погрожували вбивством.
Співробітники СБУ затримали організатора і двох активних учасників групи на передачі грошей від потерпілого.
Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"