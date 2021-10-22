На Кіровоградщині затримали групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у підприємців

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У Кіровоградській області правоохоронці затримали учасників угруповання, яке займалося вимаганням грошей з громадян, у тому числі представників малого бізнесу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До складу банди входив контрактник одного з правоохоронних органів України", - йдеться у повідомленні.

Оперативники задокументували декілька фактів вимагання "данини" з місцевого підприємця. У разі відмови йому погрожували вбивством.

Співробітники СБУ затримали організатора і двох активних учасників групи на передачі грошей від потерпілого.

Раніше повідомлялось, що у Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці.