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22 октября 2021, 16:42 125

На Кировоградщине задержали группу лиц, которые требовали несуществующие долги у предпринимателей

22 октября 2021, 16:42 125
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Фото: СБУ
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В Кировоградской области правоохранители задержали участников группировки, которая занималась вымогательством денег у граждан, в том числе представителей малого бизнеса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В состав банды входил контрактник одного из правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали несколько фактов вымогательства дани с местного предпринимателя. В случае отказа ему угрожали убийством.

Сотрудники СБУ задержали организатора и двух активных участников группы на передаче денег от потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов организованной банды, которые избиением и угрозами "выбивали" несуществующие долги у жителей столицы.

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