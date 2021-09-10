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10 вересня 2021, 13:39 549

У Києві затримали групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у людей

10 вересня 2021, 13:39 549
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві Служба безпеки України викрила й затримала членів організованої банди, які побиттям і погрозами "вибивали" неіснуючі борги у мешканців столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ у м. Києві та Київській області.

Організував її киянин, водій таксі. У "спільники" взяв двох безробітних черкащан, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності", - розповіли оперативники.

За даними слідства, члени угрупування вимагали неіснуючий борг 30 тисяч доларів у киянина. У якості аргументів використовували психологічний тиск та фізичне насилля.

Організатора злочинної групи затримали під час передачі йому частини "заборгованості" - 10 тисяч доларів. Ще одного зі спільників правоохоронці затримали у зоні прильоту Міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення до України із відпочинку.

Наразі двом затриманим повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Чоловіка підозрюють у вимаганні хабаря у $20 тисяч.

СБУ Київ гроші аеропорт банда

 
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