На Кіровоградщині заблокували схему постачання наркотиків у СІЗО

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В Кіровоградській області оперативники викрили поширення злочинного впливу на утриманців СІЗО

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, зловмисники забезпечували постачання наркотиків до слідчого ізолятора, пише RegioNews.

"За даними слідства, організатор - підсудний у кількох справах, поширюючи злочинний вплив серед утриманців ізолятора, налагодив постачання наркотиків до установи. Також він відповідав за наповнення та розподіл коштів з так званого "злочинного общака", - пише пресслужба.

Зазначається, що спільниками організатора схеми були особи з волі та утриманці СІЗО. Кожен член мав свою роль: фасування, доставка й збут.

В рамках санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, правоохоронці вилучили наркотики, мобільні телефони, більше ніж 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі затримали поліцейського, який продавав великі партії наркотиків.