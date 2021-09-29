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29 вересня 2021, 20:22 290

На Кіровоградщині заблокували схему постачання наркотиків у СІЗО

29 вересня 2021, 20:22 290
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Фото: Нацполіція
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В Кіровоградській області оперативники викрили поширення злочинного впливу на утриманців СІЗО

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, зловмисники забезпечували постачання наркотиків до слідчого ізолятора, пише RegioNews.

"За даними слідства, організатор - підсудний у кількох справах, поширюючи злочинний вплив серед утриманців ізолятора, налагодив постачання наркотиків до установи. Також він відповідав за наповнення та розподіл коштів з так званого "злочинного общака", - пише пресслужба.

Зазначається, що спільниками організатора схеми були особи з волі та утриманці СІЗО. Кожен член мав свою роль: фасування, доставка й збут.

В рамках санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, правоохоронці вилучили наркотики, мобільні телефони, більше ніж 80 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі затримали поліцейського, який продавав великі партії наркотиків.

Україна наркотики СІЗО Схеми Кіровоградська область

 
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