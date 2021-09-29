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29 сентября 2021, 20:22 114

На Кировоградщине заблокировали схему поставки наркотиков в СИЗО

29 сентября 2021, 20:22 114
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Фото: Нацполиция
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В Кировоградской области оперативники разоблачили распространение преступного влияния на людей, находящихся в СИЗО

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, злоумышленники обеспечивали поставки наркотиков в следственный изолятор, пишет RegioNews.

"По данным следствия, организатор - подсудимый по нескольким делам, распространяя преступное влияние среди иждивенцев изолятора, наладил поставки наркотиков в учреждение. Также он отвечал за наполнение и распределение средств из так называемого "преступного общака", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сообщниками организатора схемы были лица с воли и иждивенцы СИЗО. Каждый член имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт.

В рамках санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли наркотики, мобильные телефоны, более 80 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Запорожье задержали полицейского, который продавал крупные партии наркотиков.

Украина наркотики СИЗО Схемы Кировоградская область

 
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