На Кировоградщине заблокировали схему поставки наркотиков в СИЗО

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В Кировоградской области оперативники разоблачили распространение преступного влияния на людей, находящихся в СИЗО

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, злоумышленники обеспечивали поставки наркотиков в следственный изолятор, пишет RegioNews.

"По данным следствия, организатор - подсудимый по нескольким делам, распространяя преступное влияние среди иждивенцев изолятора, наладил поставки наркотиков в учреждение. Также он отвечал за наполнение и распределение средств из так называемого "преступного общака", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сообщниками организатора схемы были лица с воли и иждивенцы СИЗО. Каждый член имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт.

В рамках санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли наркотики, мобильные телефоны, более 80 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Запорожье задержали полицейского, который продавал крупные партии наркотиков.