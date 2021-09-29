На Кировоградщине заблокировали схему поставки наркотиков в СИЗО
В Кировоградской области оперативники разоблачили распространение преступного влияния на людей, находящихся в СИЗО
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, злоумышленники обеспечивали поставки наркотиков в следственный изолятор, пишет RegioNews.
"По данным следствия, организатор - подсудимый по нескольким делам, распространяя преступное влияние среди иждивенцев изолятора, наладил поставки наркотиков в учреждение. Также он отвечал за наполнение и распределение средств из так называемого "преступного общака", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что сообщниками организатора схемы были лица с воли и иждивенцы СИЗО. Каждый член имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт.
В рамках санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли наркотики, мобильные телефоны, более 80 тысяч гривен.
Напомним, ранее на Запорожье задержали полицейского, который продавал крупные партии наркотиков.