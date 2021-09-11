У Кропивницькому облаштували пункт вакцинації на базі технічного університету
У Центральноукраїнському національному технічному університеті, що розташований у Кропивницькому, облаштували пункт вакцинації від коронавірусу - це дозволило полегшити вакцинацію працівників університету
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".
Наразі у навчальному закладі вакциновано близько половини працівників.
У нас працює 640 працівників, з яких щепилися 310 людей. Ми хочемо, щоб цей показник був не менше 80 відсотків. Тому ми закликаємо наших працівників вакцинуватися, щоб в подальшому навчатися і працювати", - розповів відповідальний за вакцинацію в університеті Олег Бевз.
Зазначається, що облаштування пункту вакцинації дозволило зробити щеплення 66 працівникам університету.
Нагадаємо, у Львові вирішили відкрити два додаткові центри вакцинації. Вони запрацюють цими вихідними.