У Кропивницькому облаштували пункт вакцинації на базі технічного університету

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Наразі у навчальному закладі вакциновано близько половини працівників.

У нас працює 640 працівників, з яких щепилися 310 людей. Ми хочемо, щоб цей показник був не менше 80 відсотків. Тому ми закликаємо наших працівників вакцинуватися, щоб в подальшому навчатися і працювати", - розповів відповідальний за вакцинацію в університеті Олег Бевз.