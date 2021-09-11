10:29  11 вересня
COVID в Україні: за добу виявили більше 3800 випадків зараження
10:42  11 вересня
У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів
10:06  11 вересня
На Донбасі загинув боєць ООС, ще троє військових отримали осколкові поранення
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2021, 14:41 26

У Кропивницькому облаштували пункт вакцинації на базі технічного університету

11 вересня 2021, 14:41 26
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Центральноукраїнському національному технічному університеті, що розташований у Кропивницькому, облаштували пункт вакцинації від коронавірусу - це дозволило полегшити вакцинацію працівників університету

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Наразі у навчальному закладі вакциновано близько половини працівників.

У нас працює 640 працівників, з яких щепилися 310 людей. Ми хочемо, щоб цей показник був не менше 80 відсотків. Тому ми закликаємо наших працівників вакцинуватися, щоб в подальшому навчатися і працювати", - розповів відповідальний за вакцинацію в університеті Олег Бевз.

Зазначається, що облаштування пункту вакцинації дозволило зробити щеплення 66 працівникам університету.

Нагадаємо, у Львові вирішили відкрити два додаткові центри вакцинації. Вони запрацюють цими вихідними.

вакцинація щеплення университет освіта студент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua