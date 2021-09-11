В Кропивницкому обустроили пункт вакцинации на базе технического университета

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В Центральноукраинском национальном техническом университете, что расположен в Кропивницкому, обустроили пункт вакцинации от коронавируса - это позволило облегчить вакцинацию работников университета

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

Сейчас в учебном заведении вакцинировано около половины работников.

У нас работает 640 работников, из которых прививались 310 человек. Мы хотим, чтобы этот показатель был не менее 80 процентов. Поэтому мы призываем наших работников вакцинироваться, чтобы в дальнейшем учиться и работать", - рассказал ответственный за вакцинацию в университете Олег Бевз.

Отмечается, что обустройство пункта вакцинации позволило сделать прививку 66 работникам университета.

Напомним, во Львове решили открыть два дополнительных центра вакцинации. Они заработают в эти выходные.