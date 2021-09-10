На вихідних у Львові запрацюють ще два центри COVID-вакцинації

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У Львові вирішили відкрити два додаткові центри вакцинації. Вони запрацюють уже цими вихідними

Про це пише RegioNews з посиланням на "Varta1".

Рішення ухвалили на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу.

Так, у суботу та у неділю у Львові працюватимуть ще два центри вакцинації - з 10:00 до 15:00 год за такими адресами:

Ліцей Львівський, вул. Лисеницька, 3

Львівська загальноосвітня школа №43, вул. Масарика, 9.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині вже ось-ось можуть посилити карантин.