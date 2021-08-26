Президент здійснив кадрові зміни у двох РДА на Кіровоградщині

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у двох райдержадміністраціях на Кіровоградщині

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Так, президент звільнив Віталія Пастушенка з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації та призначив його головою Кропивницької РДА на Кіровоградщині.

Відомо, що Пастушенко закінчив Національний університет внутрішніх справ, має юридичну освіту.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заговорив про нові кадрові зміни в уряді.