Президент здійснив кадрові зміни у двох РДА на Кіровоградщині
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у двох райдержадміністраціях на Кіровоградщині
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт глави держави.
Так, президент звільнив Віталія Пастушенка з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації та призначив його головою Кропивницької РДА на Кіровоградщині.
Відомо, що Пастушенко закінчив Національний університет внутрішніх справ, має юридичну освіту.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський заговорив про нові кадрові зміни в уряді.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА