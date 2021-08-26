Президент провел кадровые ротации в двух РГА на Кировоградщине

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в двух райгосадминистрациях на Кировоградщине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Так, президент уволил Виталия Пастушенко с должности председателя Новоукраинской районной государственной администрации и назначил его председателем Кропивницкой РГА на Кировоградщине.

Известно, что Пастушенко окончил Национальный университет внутренних дел, имеет юридическое образование.

Напомним, недавно Зеленский заговорил о новых кадровых изменениях в правительстве.