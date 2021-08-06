На Кировоградщине мужчине из-за ям на дорогах выбило глаз

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В Кропивницкому местный житель влетел в яму на дороге и получил травму глаза

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Ветер", произошло это во время ливня, водитель не увидел углубление и попал в него.

Кропивничанин Дмитрий Гребенюк ехал по улице Вокзальная, когда начался ливень. По дороге он неожиданно вскочил в яму на дороге, которую из-за сильной воды видно не было. В результате у него сработала подушка безопасности. Обломками разбитого стекла водителю выбило глаз и несколько зубов.

Мужчина сразу вызвал скорую и полицию, решил добиться компенсации и уже нанял адвоката.

"Я вызвал полицию. Правоохранители неправильно трактовали. Там нужно было ненадежное состояние дорожного покрытия, а они написали, что я не убедился в безопасности. Будем это оспаривать", - отметил он.

Напомним, недавно Кропивницкий накрыла непогода, которая повалила деревья и затопила подъезды.