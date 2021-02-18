У Миколаївській області політик оголосив себе головою неіснуючої сільради

Правоохоронцями розпочата перевірка, в ході якої буде надана правова кваліфікація події

Правоохоронцями розпочата перевірка, в ході якої буде надана правова кваліфікація події

Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у повідомлені пресслужби Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

У результаті моніторингу поліцейськими була виявлена інформація про те, що народний депутат VIII скликання Ради звернувся до голови Миколаївської обласної держаної адміністрації Віталію Кіму на баланці Чаусянськоі сільської ради, та підписавшись сільським головою.

Поліцейськими Первомайського районного відділу поліції вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку та розпочата перевірка", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що Корнацький називає себе сільським головою в офіційних листах, які розсилає керівництву області та району. Лист він оформив на фірмовому бланку колишньої Чаусанської сільради, вказавши її код ЄДРПОУ. А згідно з даними Мін’юсту, Чаусянська сільська рада як юридична особа знаходиться в стадії ліквідації, оскільки восени 2020 року її територія увійшла до складу Первомайської міської громади та був обраний староста ОТГ.

До того ж у реєстрі керівником юридичної особи, що ліквідується (сільради) досі значиться інша особа.

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