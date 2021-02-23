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23 лютого 2021, 11:01 537

У Кропивницькому викрили на корупції декана Льотної академії НАУ

23 лютого 2021, 11:01 537
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Допуск одного курсанта до проходження практичних занять декан оцінював у $11,5 тисяч
Допуск одного курсанта до проходження практичних занять декан оцінював у $11,5 тисяч
Фото: СБУ
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У Кропивницькому Служба безпеки України викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету. За хабарі зловмисник забезпечував курсантам допуск до польотів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у $11,5 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Затримали керівника факультету на робочому місці одразу після отримання першої частини хабара - $5 тисяч. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, заступнику директора "Украероруху" оголосили підозру: вимагав $100 тисяч хабара від підприємців.

хабар СБУ корупція освіта студент

 
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