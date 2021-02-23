08:59  23 февраля
В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19
15:34  22 февраля
Главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд
08:31  23 февраля
Обострение на Донбассе: в ООС заявляют о 2 убитых и 3 раненых военнослужащих
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2021, 11:01 537

В Кропивницком уличили в коррупции декана Летной академии НАУ

23 февраля 2021, 11:01 537
Читайте також українською мовою
Допуск одного курсанта к прохождению практических занятий декан оценивал в $11,5 тысяч
Допуск одного курсанта к прохождению практических занятий декан оценивал в $11,5 тысяч
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятки злоумышленник обеспечивал допуск к полетам курсантам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11,5 тысяч", - говорится в сообщении.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тысяч. Задержание происходило в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, заместителю директора "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.

взятка СБУ коррупция образование студент

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Все публикации »
Виктор Таран
Елена Дяченко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua