В Кропивницком уличили в коррупции декана Летной академии НАУ
В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятки злоумышленник обеспечивал допуск к полетам курсантам.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11,5 тысяч", - говорится в сообщении.
Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тысяч. Задержание происходило в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, заместителю директора "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.