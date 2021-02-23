В Кропивницком уличили в коррупции декана Летной академии НАУ

Допуск одного курсанта к прохождению практических занятий декан оценивал в $11,5 тысяч

Допуск одного курсанта к прохождению практических занятий декан оценивал в $11,5 тысяч

Фото: СБУ

В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятки злоумышленник обеспечивал допуск к полетам курсантам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11,5 тысяч", - говорится в сообщении.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тысяч. Задержание происходило в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, заместителю директора "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей.