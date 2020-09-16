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16 вересня 2020, 14:25 2

Кіровоградська облрада готується поновити на посаді заступника голови Ігоря Степуру

16 вересня 2020, 14:25 2
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Йому повинні не тільки повернути посаду, але й виплатити понад 125 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул
Йому повинні не тільки повернути посаду, але й виплатити понад 125 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул
Фото: Гречка
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Ігоря Степуру, якого звільнили з посади заступника голови Кіровоградської обласної ради у вересні 2019, готуються поновити на посаді.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті облради, повідомляє RegioNews.

Проєкт створений відповідно до рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2020 року та постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2020 року по справі № 340/2608/19.

Поновлюючи Ігоря Степуру суд посилався на те, що його звільнили з порушенням регламенту: проєкт про звільнення не розглядали на постійних комісіях ради, не оприлюднили за 20 робочих днів до дати його розгляду та недоведений депутатам за 10 днів до сесії.

Попри рішення суду, для поновлення на посаді за нього мають проголосувати депутати облради. Після позитивного голосування Степурі мають не лише повернути посаду, а і виплатити зарплату за час вимушеного прогулу - 125 616,74 грн.

Нагадаємо, зaступники голови Кіровогрaдської ОДА нaписaли зaяви нa звільнення

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