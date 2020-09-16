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16 сентября 2020, 14:25 3

Кировоградский облсовет готовится восстановить в должности заместителя председателя Игоря Степуру

16 сентября 2020, 14:25 3
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Ему должны не только вернуть должность, но и выплатить более 125 тысяч гривен компенсации за вынужденный прогул
Ему должны не только вернуть должность, но и выплатить более 125 тысяч гривен компенсации за вынужденный прогул
Фото: Гречка
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Игоря Степуру, которого уволили с должности заместителя председателя Кировоградского областного совета в сентябре 2019, готовятся восстановить в должности.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте облсовета, сообщает RegioNews.

Проект создан в соответствии с решением Кировоградского окружного административного суда от 13 февраля 2020 года и постановления Третьего апелляционного административного суда от 23 июня 2020 года по делу № 340/2608/19.

Восстанавливая Игоря Степуру суд сослался на то, что его уволили с нарушением регламента: проект об увольнении не рассматривался на постоянных комиссиях совета, не обнародованы за 20 рабочих дней до даты его рассмотрения и не довели до ведома депутатов за 10 дней до сессии.

Несмотря на решение суда, для возобновления на должности за него должны проголосовать депутаты облсовета. После положительного голосования Степуре должны не только вернуть должность, но и выплатить зарплату за время вынужденного прогула - 125 616,74 грн.

Напомним, заместители председателя Кировоградской ОГА написали заявления на увольнение.

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