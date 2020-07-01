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01 липня 2020, 11:41 12

На Кіровоградщині в 31 дитсадку виявили порушення умов карантину

01 липня 2020, 11:41 12
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В області перевірили 63 садка, які готуються до відкриття або вже відновили роботу
В області перевірили 63 садка, які готуються до відкриття або вже відновили роботу
Фото: kr.consumer.gov.ua
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В Кіровоградської області фахівці Держпродспоживслужби перевірили 63 дошкільних навчальних закладів, із них у 31 закладі зафіксували недотримання протиепідемічних заходів або ж недостатню підготовку до роботи в умовах карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної Держпродспоживслужби.

Відомо, що роботи в умовах карантину не дотримуються садочки в Новоархангельському, Новоукраїнському, Долинському, Олександрійському, Олександрівському, Бобринецькому, Новгородківському, Знам’янському районах, м. Олександрія та м. Світловодськ.

Із метою попередження ускладнення епідситуації серед вихованців та працівників адміністрації закладів запропоновано організувати навчання медпрацівників та помічників вихователів вищезазначених садочків та посилити контроль за виконанням дезінфекційних заходів”, – заявили у Держпродспоживслужбі.

Закривати вже працюючі садки не будуть. Зафіксовані порушення незначні.

Раніше повідомлялось, що на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради прийняли рішення про ослаблення обмежувальних заходів на території Житомира та міської ОТГ.

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