В Житомирі послаблюють карантинні заходи: що відкриють

У місті відновлять роботу поліклініки і спортзали

У місті відновлять роботу поліклініки і спортзали

Фото: з відкритих джерел

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради прийняли рішення про ослаблення обмежувальних заходів на території Житомира та міської ОТГ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

Так, з 1 липня відновлять роботу:

поліклініки і амбулаторії (попередня електронна запис до лікарів обов'язкова), а також на період карантину керівникам закладів охорони здоров'я рекомендували забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу у віці 65 років і старше;

установи торгово-розважальних центрів (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат з обмеженням часу роботи до 22:00);

заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

готелі та хостели.

Також дозволено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі). Спортивні заходи проводяться без глядачів.

Раніше повідомлялося, що не дивлячись на велику кількість заражених коронавірусом у Чернівецькій області пом'якшують карантин: дозволять роботу ресторанів і спортзалів.