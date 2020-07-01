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В Житомирі послаблюють карантинні заходи: що відкриють
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01 липня 2020, 11:14 6

В Житомирі послаблюють карантинні заходи: що відкриють

01 липня 2020, 11:14 6
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У місті відновлять роботу поліклініки і спортзали
У місті відновлять роботу поліклініки і спортзали
Фото: з відкритих джерел
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На позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради прийняли рішення про ослаблення обмежувальних заходів на території Житомира та міської ОТГ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

Так, з 1 липня відновлять роботу:

  • поліклініки і амбулаторії (попередня електронна запис до лікарів обов'язкова), а також на період карантину керівникам закладів охорони здоров'я рекомендували забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу у віці 65 років і старше;
  • установи торгово-розважальних центрів (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат з обмеженням часу роботи до 22:00);
  • заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • готелі та хостели.

Також дозволено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі). Спортивні заходи проводяться без глядачів.

Раніше повідомлялося, що не дивлячись на велику кількість заражених коронавірусом у Чернівецькій області пом'якшують карантин: дозволять роботу ресторанів і спортзалів.

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