На Кировоградщине в 31 детсаду выявили нарушения условий карантина

В области проверили 63 садика, которые готовятся к открытию или уже возобновили работу

В области проверили 63 садика, которые готовятся к открытию или уже возобновили работу

Фото: kr.consumer.gov.ua

В Кировоградской области специалисты Госпродпотребслужбы проверили 63 дошкольных учебных заведения, из них в 31 заведении зафиксировали несоблюдение противоэпидемических мероприятий или же недостаточную подготовку к работе в условиях карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областного Госпродпотребслужбы.

Известно, что работы в условиях карантина не придерживаются сады в Новоархангельском, Новоукраинском, Долинском, Александрийском, Александровском, Бобринецком, Новгородкивском, Знаменском районах, м. Александрия и м. Светловодск.

С целью предупреждения осложнения эпидситуации среди воспитанников и работников администрации учреждений предложено организовать обучение медработников и помощников воспитателей вышеуказанных садиков и усилить контроль за выполнением дезинфекционных мероприятий”, – заявили в Госпродпотребслужбе.

Закрывать уже работающие садики не будут. Зафиксированные нарушения незначительны.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение об ослаблении ограничительных мероприятий на территории Житомира и городской ОТГ.