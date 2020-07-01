На Кировоградщине в 31 детсаду выявили нарушения условий карантина
В Кировоградской области специалисты Госпродпотребслужбы проверили 63 дошкольных учебных заведения, из них в 31 заведении зафиксировали несоблюдение противоэпидемических мероприятий или же недостаточную подготовку к работе в условиях карантина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областного Госпродпотребслужбы.
Известно, что работы в условиях карантина не придерживаются сады в Новоархангельском, Новоукраинском, Долинском, Александрийском, Александровском, Бобринецком, Новгородкивском, Знаменском районах, м. Александрия и м. Светловодск.
С целью предупреждения осложнения эпидситуации среди воспитанников и работников администрации учреждений предложено организовать обучение медработников и помощников воспитателей вышеуказанных садиков и усилить контроль за выполнением дезинфекционных мероприятий”, – заявили в Госпродпотребслужбе.
Закрывать уже работающие садики не будут. Зафиксированные нарушения незначительны.
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