Президент призначив нових голів РДА на Кіровоградщині

Президент України Володимир Зеленський 24 березня призначив голів Маловисківської і Світловодської райдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський 24 березня призначив голів Маловисківської і Світловодської райдержадміністрацій

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію, розміщену на сайті ОПУ.

Маловисківський район очолив Ігор Олександрович Гребенюк. Він - приватний підприємець, засновник ПП "Укрбудстрой”. Володіє земельною ділянкою у Кропивницькому та будинком, площею майже 100 кв м. У 2007 році придбав легковик OPEL Kadet. На банківських рахунках у Ігоря Гребенюка $30 тисяч та 100 тисяч грн. Одружений із Лесею Вікторівною Гребенюк.

Головою Світловодської РДА став Віктор Анатолійович Селич. До того, як обійняти цю посаду, чоловік працював у Департаменті кіберполіції Нацполіції України. Також викладав у Кременчуцькій гімназії №18. За сумісництвом був старшим викладачем кафедри радіофізики та кібернетики у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Віктор Селич з 2017 року володіє земельною ділянкою у Піщаному Кременчуцького району Полтавської області. Ще одна земельна ділянка та квартира знаходяться у власності дружини Ірини, з якою новопризначений голова РДА виховує трьох дітей: синів Владислава та Олександра і дочку Марію.

Як писали RegioNews раніше, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині.



