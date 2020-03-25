Президент призначив нових голів РДА на Кіровоградщині
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію, розміщену на сайті ОПУ.
Маловисківський район очолив Ігор Олександрович Гребенюк. Він - приватний підприємець, засновник ПП "Укрбудстрой”. Володіє земельною ділянкою у Кропивницькому та будинком, площею майже 100 кв м. У 2007 році придбав легковик OPEL Kadet. На банківських рахунках у Ігоря Гребенюка $30 тисяч та 100 тисяч грн. Одружений із Лесею Вікторівною Гребенюк.
Головою Світловодської РДА став Віктор Анатолійович Селич. До того, як обійняти цю посаду, чоловік працював у Департаменті кіберполіції Нацполіції України. Також викладав у Кременчуцькій гімназії №18. За сумісництвом був старшим викладачем кафедри радіофізики та кібернетики у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Віктор Селич з 2017 року володіє земельною ділянкою у Піщаному Кременчуцького району Полтавської області. Ще одна земельна ділянка та квартира знаходяться у власності дружини Ірини, з якою новопризначений голова РДА виховує трьох дітей: синів Владислава та Олександра і дочку Марію.
Як писали RegioNews раніше, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині.
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