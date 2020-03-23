Зеленський звільнив голову РДА у Кіровоградській області

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині

Про це інформують RegioNews із посиланням на розпорядження президента на офіційному сайті.

Розпорядження №196/2020-рп очільник держави підписав 19 березня.

"Звільнити Омельченка Сергія Петровича з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, - йдеться у тексті документу.

Як писали RegioNews раніше, головою Долинської РДА (Кіровоградська область) став Євгеній Едуардович Звіздовський, про що стало відомо на початку березня із Telegram-каналу нардепа Олексія Гончаренка.