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23 березня 2020, 13:36 4

Зеленський звільнив голову РДА у Кіровоградській області

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23 березня 2020, 13:36 4
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині
Фото: ОПУ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині

Про це інформують RegioNews із посиланням на розпорядження президента на офіційному сайті.

Розпорядження №196/2020-рп очільник держави підписав 19 березня.

"Звільнити Омельченка Сергія Петровича з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, - йдеться у тексті документу.

Як писали RegioNews раніше, головою Долинської РДА (Кіровоградська область) став Євгеній Едуардович Звіздовський, про що стало відомо на початку березня із Telegram-каналу нардепа Олексія Гончаренка.


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