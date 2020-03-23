Зеленський звільнив голову РДА у Кіровоградській області
Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині
Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голову Долинської РДА на Кіровоградщині
Про це інформують RegioNews із посиланням на розпорядження президента на офіційному сайті.
Розпорядження №196/2020-рп очільник держави підписав 19 березня.
"Звільнити Омельченка Сергія Петровича з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, - йдеться у тексті документу.
Як писали RegioNews раніше, головою Долинської РДА (Кіровоградська область) став Євгеній Едуардович Звіздовський, про що стало відомо на початку березня із Telegram-каналу нардепа Олексія Гончаренка.
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