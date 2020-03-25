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25 марта 2020, 11:19 3

Президент назначил новых глав РГА на Кировоградщине

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25 марта 2020, 11:19 3
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Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта назначил глав Маловисковской и Светловодской райгосадминистраций
Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта назначил глав Маловисковской и Светловодской райгосадминистраций

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию, размещенную на сайте ОПУ.

Маловисковский район возглавил Игорь Александрович Гребенюк. Он - частный предприниматель, учредитель ЧП "Укрбудстрой”. Владеет земельным участком в Кропивницком и домом, площадью почти 100 кв метров. В 2007 году приобрел автомобиль OPEL Kadet. На банковских счетах у Игоря Гребенюка $30 тысяч и 100 тысяч грн. Женат на Лесе ВикторовнеГребенюк.

Председателем Светловодской РГА стал Виктор Анатольевич Селич. До того, как занять эту должность, мужчина работал в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины. Также преподавал в Кременчугской гимназии №18. По совместительству был старшим преподавателем кафедры радиофизики и кибернетики в Донецком национальном университете имени Василия Стуса. Виктор Селич с 2017 года владеет земельным участком в Песчаном Кременчугского района Полтавской области. Еще один земельный участок и квартира находятся в собственности жены Ирины, с которой новоназначенный председатель РГА воспитывает троих детей: сыновей Владислава и Александра и дочь Марию.

Как писали RegioNews ранее, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил председателя Долинской РГА на Кировоградщине.


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