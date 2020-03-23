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23 березня 2020, 12:09

На Кіровоградщини з’явився новий головний санітарний лікар

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23 березня 2020, 12:09
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МОЗ призначило нового головного санiтарного лiкаря Кiровоградської областi, ним стала Надія Оперчук
Фото: МОЗ України
МОЗ призначило нового головного санiтарного лiкаря Кiровоградської областi, ним стала Надія Оперчук

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію на сайті МОЗ.

Розпорядження про призначення підписав заступник мiнiстра охорони здоров’я, головний державний санiтарний лiкар України Вiктор Ляшко.

Виконуюча обов'язки директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук відтепер буде здiйснювати повноваження головного державного санiтарного лiкаря областi щодо епiдемiологiчного нагляду (спостереження), запобiгати виникненню i поширенню iнфекцiйних хвороб людини, локалiзацiї та лiквiдацiї їх спалахiв та епiдемiй, крiм заходiв державного нагляду (контролю) та надавати документи дозвiльного характеру.

Як раніше інформували RegioNews, у столиці один із хворих на коронавірус чоловіків, про якого повідомили 16 березня в МОЗ, - уродженець Кропивницького Кіровоградської області.


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