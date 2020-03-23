На Кировоградщине появился новый главный санитарный врач

Минздрав назначил нового главного санитарного врача Кировоградской области, им стала Надежда Оперчук

Фото: Минздрав Украины

Минздрав назначил нового главного санитарного врача Кировоградской области, им стала Надежда Оперчук

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте Минздрава.

Распоряжение о назначении подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Исполняющая обязанности директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук отныне будет осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача области по эпидемиологическому надзора (наблюдению), предупреждать возникновение и распространение инфекциоуных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и предоставлять документы разрешительного характера

Как ранее информировали RegioNews, в столице один из больных коронавирусом мужчин, о котором сообщили 16 марта в Минздраве, - уроженец Кропивницкого Кировоградской области.