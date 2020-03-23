14:24  23 марта
В Минздраве объяснили, в каких случаях "скорая" таки будет делать тесты на коронавирус
14:39  23 марта
Covid-19 в Раде: теперь проверяется нардеп из "Слуги народа"
12:43  23 марта
В Киеве за сутки зафиксировали еще 14 случаев коронавируса - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 марта 2020, 12:09 2

На Кировоградщине появился новый главный санитарный врач

Читайте також
українською мовою
23 марта 2020, 12:09 2
Читайте також українською мовою
Минздрав назначил нового главного санитарного врача Кировоградской области, им стала Надежда Оперчук
Фото: Минздрав Украины
Минздрав назначил нового главного санитарного врача Кировоградской области, им стала Надежда Оперчук

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте Минздрава.

Распоряжение о назначении подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Исполняющая обязанности директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук отныне будет осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача области по эпидемиологическому надзора (наблюдению), предупреждать возникновение и распространение инфекциоуных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и предоставлять документы разрешительного характера

Как ранее информировали RegioNews, в столице один из больных коронавирусом мужчин, о котором сообщили 16 марта в Минздраве, - уроженец Кропивницкого Кировоградской области.


МОЗ Минздрав Кировогрдаская область
Будем сажать картошку: Минздрав назвал вероятные сроки локализации коронавируса в Украине
23 марта 2020, 10:08
В Украине зафиксировано 26 новых заражений коронавирусом - Минздрав
22 марта 2020, 22:30
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »