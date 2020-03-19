Родом из Кропивницкого: появились подробности о больном коронавирусом юноше

В столице один из больных коронавирусом мужчин, о котором сообщили 16 марта в Минздраве, - уроженец Кропивницкого Кировоградской области

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В столице один из больных коронавирусом мужчин, о котором сообщили 16 марта в Минздраве, - уроженец Кропивницкого Кировоградской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Без купюр”.

Заболевшему атипической пневмонией 18 лет, он учится в Киевской муниципальной академии музыки имени Глиера. Студент контактировал с больной, которая умерла от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал женщину вместе с ее внучкой.

В настоящее время он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Общежитие на улице Дашавскойв Соломенском районе столицы, где жил больной коронавирусом студент, работники МЧС уже обработали дезинфицирующим раствором.

Как писали RegioNews ранее, в Киеве военный пенсионер Министерства обороны Украины попал в больницу с подозрением на наличие вируса COVID-19.