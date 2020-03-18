На Кіровоградщині через карантин обмежують пологи

Щоправда, йдеться лише про партнерські пологи, коли у родзалі поруч із вагітною жінкою знаходяться члени сім’ї

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Щоправда, йдеться лише про партнерські пологи, коли у родзалі поруч із вагітною жінкою знаходяться члени сім’ї

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Гречка”.

"У п’ятницю ми своїм листом припинили відвідування відвідувачами усіх закладів охорони здоров’я області, обмежили сумісні пологи, планові оперативні втручання, тільки по життєвим показанням”, - пояснює Надія Оперчук,в.о. директора обласного лабцентру.

Нагадаємо, що в Україні зареєстровано 14 випадків коронавірусу, з них - два летальних. На території Кіровоградської області не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Як інформували RegioNews раніше, через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту.