На Кировоградщине и-за карантина ограничивают роды
Правда, речь идет лишь о партнерских родах, когда в родзале рядом с беременной женщиной находятся члены семьи
Правда, речь идет лишь о партнерских родах, когда в родзале рядом с беременной женщиной находятся члены семьи
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Гречка”.
"В пятницу мы своим письмом прекратили посещения посетителями всех учреждений здравоохранения области, ограничили совместные роды, плановые оперативные вмешательства, только по жизненным показаниям", - объясняет Надежда Оперчук, и.о. директора областного лабцентра.
Напомним, что в Украине зарегистрировано 14 случаев коронавируса, из них - два летальных. На территории Кировоградской области не зафиксировано ни одного случая COVID-19.
Как информировали RegioNews раньше, из-за введения карантина, который должен уберечь украинцев от распространения коронавірусної инфекции, в Кропивницком ввели ограничения для движения городского транспорта.
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