Экс-заместителя председателя Кировоградского облсовета не восстановили в должности

12 марта депутаты Кировоградского областного совета не восстановили в должности заместителя председателя Игоря Степуру

Фото: Кировоградский облсовет

12 марта депутаты Кировоградского областного совета не восстановили в должности заместителя председателя Игоря Степуру

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный СМИ "Утренний город”.

Председатель областного совета Александр Чорноиваненко вынес на голосование проект решения № 46 о восстановлении Игоря Степуры на должности заместителя председателя Кировоградского областного совета.

"За” проголосовали 9 депутатов облсовета, воздержались 27. Таким образом, Игоря Степуру не восстановили в должности.

Как сообщали RegioNews ранее, 12 марта в Кировоградском областном совете Игорь и Руслан Степуры и 10 неизвестных мужчин пытались сорвать сессию и устроили дебош.