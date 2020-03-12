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12 марта 2020, 13:40 6

Экс-заместителя председателя Кировоградского облсовета не восстановили в должности

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12 марта 2020, 13:40 6
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12 марта депутаты Кировоградского областного совета не восстановили в должности заместителя председателя Игоря Степуру
Фото: Кировоградский облсовет
12 марта депутаты Кировоградского областного совета не восстановили в должности заместителя председателя Игоря Степуру

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный СМИ "Утренний город”.

Председатель областного совета Александр Чорноиваненко вынес на голосование проект решения № 46 о восстановлении Игоря Степуры на должности заместителя председателя Кировоградского областного совета.

"За” проголосовали 9 депутатов облсовета, воздержались 27. Таким образом, Игоря Степуру не восстановили в должности.

Как сообщали RegioNews ранее, 12 марта в Кировоградском областном совете Игорь и Руслан Степуры и 10 неизвестных мужчин пытались сорвать сессию и устроили дебош.


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