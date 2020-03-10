В Кропивницком на митинг вышли шахтеры
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
"Наш митинг – это предупредительная мирная акция по перерасчету пенсий. С первого марта перерасчет должны делать – только тем, кому за 80 лет. 53 года – минимум шахтера. Кто из нас может получить эти перерасчеты? Лично мне пенсия должна вырасти на две с половиной – три тысячи гривен. Я не собираюсь никому отдавать эти деньги”, – сказал председатель союза инвалидов и ветеранов шахты "Ингульская” Павел Семичев.
Добавил, что на мирные акции протеста вышли горняки в Кривом Роге, Марганце, Павлограде.
Напомним, что ранее глава Министерства социальной политики украины Марина Лазебная пообещала индексацию пенсий в 2020 году.
Как информировали RegioNews ранее, президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабмину за два месяца погасить задолженность по зарплатам перед шахтерами.
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