У Кропивницькому протестували комунальники
6 березня у Кропивницькому Кіровоградської області на акцію протесту вийшли працівники "Теплоенергетика", які вимагали погашення боргів по зарплаті
6 березня у Кропивницькому Кіровоградської області на акцію протесту вийшли працівники "Теплоенергетика", які вимагали погашення боргів по зарплаті
Про це інформують RegioNews із посиланням на CBN.
Комунальники вийшли на площу Героїв Майдану. Говорять, що готові перекрити центральну дорогу як попередження керівництву підприємства та міста. Люди скаржаться, що керівництво підприємства заборгувало їм близько 17 млн грн. Останнього разу гроші виплачували у середині січня.
Головний інженер підприємства Валерій Челядінов у свою чергу пообіцяв, що сьогодні людям мають перерахувати 7,9 млн грн.
Як інформували RegioNews раніше, на Хмельниччині найманим робітникам винні 10,4 млн гривень.
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