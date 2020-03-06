В Кропивницком протестовали коммунальщики

6 марта в Кропивницкому Кировоградской области на акцию протеста вышли работники "Теплоэнергетика", которые требовали погашения долгов по зарплате

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6 марта в Кропивницкому Кировоградской области на акцию протеста вышли работники "Теплоэнергетика", которые требовали погашения долгов по зарплате

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

Коммунальщики вышли на площадь Героев Майдана. Говорят, что готовы перекрыть центральную дорогу как предупреждение руководству предприятия и города. Люди жалуются, что руководство предприятия задолжало им около 17 млн грн. Последний раз деньги выплачивали в середине января.

Главный инженер предприятия Валерий Челядинов в свою очередь пообещал, что сегодня людям должны перечислить 7,9 млн грн.

Как информировали RegioNews ранее, на Хмельнитчине наемным рабочим виноваты 10,4 млн гривен.