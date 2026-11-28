Фото: ДСНС

У Білій Церкві Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу, пошкоджені шість гаражів, вікна у двох багатоповерхівках та об’єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Серед постраждалих — дві жінки та чоловік. Одна жінка дістала різані рани нижніх кінцівок уламками скла. Ще одна отримала різані рвані рани рук. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували. Наразі вони перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок атаки на території гаражного кооперативу виникла пожежа. Пошкоджено шість гаражів. Вибуховою хвилею також вибило вікна у квартирах двох багатоповерхових будинків.

За даними ОВА, пошкоджень зазнав і об’єкт енергетичної інфраструктури.

Відповідні служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада сили протиповітряної оборони України знешкодили 141 зі 162 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 27 листопада. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони.