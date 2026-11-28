Фото: ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажках и объект энергетической инфраструктуры

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews .

Среди пострадавших две женщины и мужчина. Одна женщина получила резаные раны нижних конечностей обломками стекла. Еще одна получила резаные рваные раны рук. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Все трое пострадавших госпитализированы. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки на территории гаражного кооператива возник пожар. Повреждены шесть гаражей. Взрывной волной также выбило окна в квартирах двух многоэтажных домов.

По данным ОВА, повреждения получил и объект энергетической инфраструктуры.

Соответствующие службы продолжают работу на местах и ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, что в ночь на 28 ноября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 141 из 162 беспилотников , которыми российские войска атаковали страну с вечера 27 ноября. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские дроны.