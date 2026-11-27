Фото: Київська обласна прокуратура

Упродовж 20–27 листопада на території Київської області правоохоронці зареєстрували 67 кримінальних правопорушень за фактами порушення законів та звичаїв війни

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Унаслідок російських атак загинули 16 людей, зокрема одна дитина. Ще 39 цивільних дістали поранення. Серед постраждалих — четверо дітей.

Також через ворожі обстріли на Київщині пошкоджено або зруйновано чотири об’єкти. Йдеться про складські, логістичні та виробничі приміщення.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки російських атак, збирають докази воєнних злочинів та встановлюють усі обставини їх вчинення, щоб притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок атаки зруйновано житловий будинок. Рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.