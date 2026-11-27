Фото: Киевская областная прокуратура

В течение 20-27 ноября на территории Киевской области правоохранители зарегистрировали 67 уголовных правонарушений по фактам нарушения законов и обычаев войны

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

В результате российских атак погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Еще 39 гражданских получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.

Также из-за вражеских обстрелов в Киевской области повреждены или разрушены четыре объекта. Речь идет о складских, логистических и производственных помещениях.

Прокуроры совместно с другими стражами порядка документируют последствия российских атак, собирают доказательства военных преступлений и устанавливают все обстоятельства их совершения, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате атаки разрушен жилой дом. Спасатели уже эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован.