Фото: Нацполіція

На Київщині затримали дівчину за підозрою в смертельному отруєні. Жертвою став колишній військовий

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegoioNews.

До правоохоронців звернулась власниця готелю в Обухові. В одному з номерів знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Це був 23-річний місцевий житель, який раніше служив у Державній прикордонній службі.

Як з'ясували правоохоронці, 21-річна дівчина та 23-річний екс-військовий орендували готельний номер на дві доби. Того ж дня вона непомітно додала завчасно підготовлену отруйну речовину до алкогольного напою чоловіка. Після того як чоловік помер, вона пішла з готелю. Наступного ранку працівники готелю знайшли тіло в номері.

Дівчину затримали на території Тернопільщини: вона намагалась виїхати за кордон.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.