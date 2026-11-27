Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали девушку по подозрению в смертельном отравлении. Жертвой стал бывший военный

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegoioNews.

К правоохранителям обратилась владелица гостиницы в Обухове. В одном из номеров обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Это был 23-летний местный житель, ранее служивший в Государственной пограничной службе.

Как выяснили правоохранители, 21-летняя девушка и 23-летний экс-военный арендовали гостиничный номер на двое суток. В тот же день она незаметно добавила заранее подготовленное ядовитое вещество к алкогольному напитку мужчины. После того как мужчина умер, она ушла из гостиницы. На следующее утро работники гостиницы обнаружили тело в номере.

Девушку задержали на территории Тернопольщины: она пыталась уехать за границу.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.