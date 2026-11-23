Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок російської атаки на Харків постраждали восьмеро людей. Ворожі дрони вдарили по двох районах міста – Немишлянському та Холодногірському. Пошкоджено дитячий навчальний заклад, житлові будинки та готель

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Немишлянському районі російський дрон влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Внаслідок удару пошкоджено конструкції споруди, також вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках. Пожежі на місці влучання не виникло.

У Холодногірському районі внаслідок атаки загорілися дах і кімната триповерхової будівлі готелю. Пожежа охопила площу 55 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання.

На місцях ворожих ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери та психологи.

Нагадаємо, зранку 23 листопада російські війська завдали удару реактивним дроном по Індустріальному району Харкова. Згодом ворог повторно атакував цей район. Також бкло зафіксовано влучання ворожого безпілотника у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі міста.