Фото: прокуратура

У неділю, 22 листопада, російські війська скинули авіабомбу ФАБ-500 з модулем планування та корекції на багатоповерховий будинок у Слов'янську Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Авіабомба влучила в один із під'їздів будинку. Внаслідок атаки загинули жінка та 56-річний чоловік.

Поранення дістали чоловіки віком 42 і 78 років, а також 62-річна жінка. У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та множинні поранення.

Крім того, пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків. Остаточні наслідки удару встановлюються.

Нагадаємо, на Київщині тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російської атаки будинку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 11 загиблих людей.