Фото: ОО "Защита государства"

В Борисполе волонтеры и активисты приготовили 250 реторт-пакетов с кашей, мясом и грибами для украинских военных. Готовые порции передали для сбросов на передовые позиции ВСУ

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews .

К приготовлению пищи присоединились активисты и волонтеры Бориспольского районного отделения ОО "Захист Держави" совместно с Бориспольским городским Центром интегрированных социальных услуг.

В ходе работы они изготовили 250 порций каши с мясом и грибами.

Как отмечают организаторы, процесс не останавливался даже при отключении электроэнергии.

Реторт-пакеты приспособлены для использования в полевых условиях: благодаря специальной упаковке еда может долго храниться без холодильника, а блюда удобно употреблять на позициях.

Все 250 порций уже были переданы для доставки украинским военным на передовую.

Напомним, что около сотни автомобилей и два десятка мотоциклов приняли участие в автопробеге ко Дню защитников и защитниц Украины , который состоялся во Львове 1 октября.