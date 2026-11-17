В Киевской области волонтеры приготовили 250 порций еды для ВСУ
В Борисполе волонтеры и активисты приготовили 250 реторт-пакетов с кашей, мясом и грибами для украинских военных. Готовые порции передали для сбросов на передовые позиции ВСУ
Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews .
К приготовлению пищи присоединились активисты и волонтеры Бориспольского районного отделения ОО "Захист Держави" совместно с Бориспольским городским Центром интегрированных социальных услуг.
В ходе работы они изготовили 250 порций каши с мясом и грибами.
Как отмечают организаторы, процесс не останавливался даже при отключении электроэнергии.
Реторт-пакеты приспособлены для использования в полевых условиях: благодаря специальной упаковке еда может долго храниться без холодильника, а блюда удобно употреблять на позициях.
Все 250 порций уже были переданы для доставки украинским военным на передовую.
Напомним, что около сотни автомобилей и два десятка мотоциклов приняли участие в автопробеге ко Дню защитников и защитниц Украины , который состоялся во Львове 1 октября.