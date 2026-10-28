Віз труну й утік до лісосмуги: водія на Херсонщині розшукував ТЦК

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Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 22 жовтня в одному з населених пунктів Великоолександрівської громади.

Правоохоронці зупинили два автомобілі, водії яких перед блокпостом різко звернули з головної дороги, а потім повернулися на неї вже за пунктом перевірки.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій мікроавтобуса перебуває в розшуку Центрально-міського РТЦК та СП у Кривому Розі через ухилення від військового обліку, проходження військово-лікарської комісії та призову на військову службу під час мобілізації.

За даними правоохоронців, чоловіка не затримували – він увесь час залишався в автомобілі. Згодом прибули родичі померлого й почали перевантажувати труну з тілом на причіп. Поліцейські запропонували супроводити процесію до місця призначення та першими вирушили з місця події.

Як встановила перевірка, під час руху водій мікроавтобуса зупинився, вибіг з автомобіля та втік до лісосмуги, залишивши всередині труну. У цей момент поліцейських поруч не було. Про втечу їм повідомили очевидці, які рухалися позаду.

За фактом інциденту триває службове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині водій вдарив військового ТЦК битою по голові. Група оповіщення зупинила Mercedes-Benz Sprinter для перевірки військово-облікових документів. Між водієм і військовослужбовцем виник конфлікт.