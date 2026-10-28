23:40  27 жовтня
На Волині керівник ГО влаштував схему для ухилянтів
23:25  27 жовтня
На Львівщині жінка скинула чоловіка з горища: він не вижив
08:55  28 жовтня
У Хмельницькому екскаватор на смерть збив жінку на будівництві
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 07:36

Віз труну й утік до лісосмуги: водія на Херсонщині розшукував ТЦК

28 жовтня 2026, 07:36
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині правоохоронці з'ясовують обставини інциденту з водієм ритуального мікроавтобуса, відео з яким розлетілося соцмережами

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 22 жовтня в одному з населених пунктів Великоолександрівської громади.

Правоохоронці зупинили два автомобілі, водії яких перед блокпостом різко звернули з головної дороги, а потім повернулися на неї вже за пунктом перевірки.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій мікроавтобуса перебуває в розшуку Центрально-міського РТЦК та СП у Кривому Розі через ухилення від військового обліку, проходження військово-лікарської комісії та призову на військову службу під час мобілізації.

За даними правоохоронців, чоловіка не затримували – він увесь час залишався в автомобілі. Згодом прибули родичі померлого й почали перевантажувати труну з тілом на причіп. Поліцейські запропонували супроводити процесію до місця призначення та першими вирушили з місця події.

Як встановила перевірка, під час руху водій мікроавтобуса зупинився, вибіг з автомобіля та втік до лісосмуги, залишивши всередині труну. У цей момент поліцейських поруч не було. Про втечу їм повідомили очевидці, які рухалися позаду.

За фактом інциденту триває службове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині водій вдарив військового ТЦК битою по голові. Група оповіщення зупинила Mercedes-Benz Sprinter для перевірки військово-облікових документів. Між водієм і військовослужбовцем виник конфлікт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область ТЦК водій поліція труна перевірка документів
Конфлікт із ТЦК на Львівщині: водій вдарив військового битою по голові
27 жовтня 2026, 13:59
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Хмельниччині зіткнулися легковик і мікроавтобус: одна людина загинула, п'ятеро травмовані
28 жовтня 2026, 10:48
Під час обстрілу Києва 16-річний школяр викрав автомобіль військового, який перебував в укритті
28 жовтня 2026, 10:27
30 годин тиші в Олешках: не зафіксовано жодного інциденту – Лубінець
28 жовтня 2026, 10:21
На Сумщині після російських ударів горіли автомобілі та об'єкт інфраструктури
28 жовтня 2026, 10:14
Плани Путіна виходять далеко за межі України: чого Росія вимагає від НАТО
28 жовтня 2026, 09:57
Удар по центру Слов'янська: росіяни зруйнували корпус навчального закладу
28 жовтня 2026, 09:49
У Запоріжжі антидронова сітка захистила автобус із пасажирами від удару FPV-дрона
28 жовтня 2026, 09:47
Росіяни атакували Павлоград: виникла пожежа, постраждав 15-річний хлопець
28 жовтня 2026, 09:33
Полтавського вчителя звільнили з війська після майже року боротьби
28 жовтня 2026, 09:28
Російські обстріли на Донеччині: дві людини загинула, троє – поранені
28 жовтня 2026, 09:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Борислав Береза
Всі блоги »