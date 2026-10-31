Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій разом із двома пасажирами перебував в автомобілі на дорозі. До них підійшов чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння та вдарив водія по обличчю. Коли той почав від'їжджати, щоб уникнути конфлікту, нападник дістав вогнепальну зброю та кілька разів вистрілив у бік автомобіля.

Машина зазнала пошкоджень, люди не постраждали.

Поліція встановила особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині сварка між братами закінчилася стріляниною. Одного з чоловіків затримали.