У Києві судитимуть трьох іноземців за побиття та пограбування киянина

Фото: поліція Києва

У Києві судитимуть трьох іноземців віком 24, 25 та 32 роки, яких обвинувачують у розбійному нападі на киянина. За даними поліції, чоловіки познайомилися з потерпілим у закладі в центрі столиці, запропонували підвезти його додому, але натомість відвезли до Гідропарку, побили та пограбували

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, потерпілий увечері відпочивав в одному із закладів у центрі міста, де познайомився з майбутніми обвинуваченими. Під час спілкування чоловіки запропонували підвезти його додому. Киянин погодився, однак замість цього опинився в лісопарковій зоні Гідропарку.

Там, за версією слідства, троє чоловіків накинулися на нього з кулаками та відібрали мобільний телефон, годинник, гроші й документи. Загальна сума завданих збитків перевищила 43 тисячі гривень.

Одного з підозрюваних правоохоронці розшукали в Києві, ще двох — у Вінницькій області. За даними поліції, вони прямували до державного кордону, щоб виїхати з України.

Наразі обвинувальні матеріали скерували до суду. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.