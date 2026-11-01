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01 листопада 2026, 09:11

Авіаудар по Краматорську: росіяни зруйнували будівлю міськвиконкому

01 листопада 2026, 09:11
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Фото: Facebook/Олександр Гончаренко
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У Краматорську Донецької області внаслідок російського авіаудару зруйновано центральну будівлю міського виконавчого комітету, розташовану на площі Миру

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

"Росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком", – написав він.

Гончаренко наголосив, що будівля має важливе історичне та символічне значення для міста. Зокрема, вона пережила тимчасову окупацію Краматорська у 2014 році.

"Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська", – зазначив керівник МВА.

Гончаренко також підкреслив, що руйнування будівлі не зможе позбавити українців права на власне майбутнє.

"Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє", – додав він.

Нагадаємо, 31 жовтня ворожий безпілотник уразив автомобіль пересувного відділення Укрпошти на Запоріжжі. Від удару в машини зірвало дах. Екіпаж встиг евакуюватися, ніхто з працівників і клієнтів не постраждав.

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