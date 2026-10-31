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В Україні через російські міни загинули 510 людей, серед них 26 дітей
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31 жовтня 2026, 13:50

В Україні через російські міни загинули 510 людей, серед них 26 дітей

31 жовтня 2026, 13:50
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Фото: demine.gov.ua
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В Україні верифікували 1 256 випадків, пов'язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, від початку повномасштабної війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Загалом постраждали 1 757 людей: 510 загинули, ще 1 247 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури, фахівці з розмінування та представники інших категорій населення.

Особливо небезпечними міни залишаються для дітей. Від початку повномасштабної війни загинули 26 дітей – 25 хлопчиків та одна дівчинка. Ще 145 дітей, серед яких 125 хлопчиків і 20 дівчат, дістали поранення.

Нагадаємо, під час польових робіт на Сумщині трактор наїхав на невідому вибухівку. Водій зазнав травм, його доставили до лікарні.

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