Фото: demine.gov.ua

В Україні верифікували 1 256 випадків, пов'язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, від початку повномасштабної війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Загалом постраждали 1 757 людей: 510 загинули, ще 1 247 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури, фахівці з розмінування та представники інших категорій населення.

Особливо небезпечними міни залишаються для дітей. Від початку повномасштабної війни загинули 26 дітей – 25 хлопчиків та одна дівчинка. Ще 145 дітей, серед яких 125 хлопчиків і 20 дівчат, дістали поранення.

Нагадаємо, під час польових робіт на Сумщині трактор наїхав на невідому вибухівку. Водій зазнав травм, його доставили до лікарні.