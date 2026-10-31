Фото: Укрпошта

У суботу, 31 жовтня, ворожий безпілотник уразив автомобіль пересувного відділення Укрпошти на Запоріжжі. Від удару в машини зірвало дах

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, передає RegioNews.

Екіпаж встиг евакуюватися, ніхто з працівників і клієнтів не постраждав. Команда вже повернулася додому.

В Укрпошті повідомили, що це вже 439-та атака на автомобілі компанії. Вартість втрачених посилок клієнтам компенсують.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об'єкти Києва, Київської та Дніпропетровської областей.