Готувалась до зими: на Житомирщині жінка втратила гроші у Viber

Фото: Національна поліція

У Житомирській області жінка стала жертвою шахрайства. Вона хотіла купити зарядну станцію в інтернеті, але товар не отримала

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Viber жінка домовилась про покупку зарядної станції. Вона перерахувала продавцю понад 42 тисячі гривень. Рахунок був оформлений на ФОП, тому жінка була впевнена, що все добре. Проте після перерахування грошей продавець зник.

Правоохоронці розслідують шахрайство.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.