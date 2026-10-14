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В течение суток враг продолжал атаковать Киевскую область ударными дронами, а ночью применил и баллистическое вооружение

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Под ударом оказались гражданские объекты, энергетика, жилье, склады, производства и торговые заведения. В результате атак травмирован один человек, в общей сложности повреждены 22 объекта.

Бучанский район: повреждены 19 объектов, среди которых складские, нежилые и производственные помещения, частное домовладение, торговые заведения, инфраструктура и три автомобиля.

Обуховский район: поврежден инфраструктурный объект.

Бориспольский район: повреждения получили заведение дошкольного образования и частное домовладение.

На местах работают все оперативные службы, ликвидирующие последствия вражеских ударов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще трое получили ранения.