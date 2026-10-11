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11 жовтня 2026, 11:26

Російська атака на Київщину: 7 травмованих, пожежу на підприємстві локалізували

11 жовтня 2026, 11:26
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Фото: ДСНС
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У Бучанському районі Київської області триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок російської атаки. Рятувальники локалізували займання

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій,передає RegioNews.

За минулу добу внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджені 15 домоволодінь. Травм зазнали семеро людей.

Рятувальники продовжують роботи з ліквідації пожежі на промисловому підприємстві в Бучанському районі.

Водночас, як повідомили у КОВА, у Київській області внаслідок атак російської армії за останню добу постраждали четверо людей, пошкоджені 37 об’єктів.

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами. Під ударом цивільні об’єкти, житло людей та енергетична інфраструктура. За останню добу в області постраждали четверо людей. Загалом зафіксовано пошкодження 37 об’єктів", - ідеться у повідомленні.

У Бучанському районі пошкоджені 11 об’єктів: чотири приватні будинки, два складські приміщення, заклад торгівлі, територію підприємства та об’єкти інфраструктури. Постраждала людина.

В Обухівському районі пошкоджено 18 об’єктів: 12 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легковий автомобіль, виробниче приміщення та об’єкти інфраструктури. Постраждали двоє людей.

У Бориспільському районі пошкоджені п'ять об’єктів: приватний будинок, приватну сонячну електростанцію, два легкові автомобілі та об’єкт інфраструктури. Постраждала людина.

У Вишгородському районі пошкоджений легковий автомобіль.

У Білоцерківському районі пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, вдень 10 жовтня в Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Було відомо про чотирьох постраждалих.

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